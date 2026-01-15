Ричмонд
«Салават Юлаев» сыграет с аутсайдером «Лада» в рамках выездной серии

Уфимский клуб попытается отыграться за ноябрьское поражение.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сегодня, 15 января, проведет выездной матч против тольяттинской «Лады». Игра начнется в 20:00 по уфимскому времени.

Команды уже встречались в ноябре прошлого года, и тогда уфимцы неожиданно проиграли «Ладе» на своем льду. Сейчас же тольяттинский клуб занимает последнее место в своей конференции, а «Салават», напротив, находится в отличной форме, выиграв четыре матча подряд. Сегодняшняя встреча станет для уфимцев возможностью взять реванш.

