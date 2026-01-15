ФСБ выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб под прикрытием

Утром 15 января в Министерство иностранных дел вызвали временную поверенную в делах Британии в России Дейни Долакиа, ей выразили протест. Ведомство заявило, что в Москве «не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб» и предупредило о готовности дать зеркальный ответ, «если Лондон пойдет на эскалацию ситуации».