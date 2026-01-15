Ричмонд
СК назвал причину ареста директора нацпарка «Куршская коса»

РИА Новости: директор «Куршской косы» Калина арестован за незаконную вырубку.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина арестован за незаконную вырубку лесных насаждений, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.

По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов.

«Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей», — сказали в пресс-службе.

Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения “Национальный парк “Куршская коса” по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)”, — добавили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.