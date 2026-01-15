В районе СНТ «Золотой петушок» автобус сбил двух пешеходов

На автодороге «Северный обход города Калининграда» в районе СНТ «Золотой петушок» 14 января произошло ДТП с участием автобуса и двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 20:30. «59-летний водитель автобуса “Сетра” при движении со стороны Тенистой аллеи в направлении Советского проспекта допустил наезд на двух пешеходов, которые следовали по краю проезжей части в попутном направлении», — пояснили в пресс-службе.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение.