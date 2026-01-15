Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержали мужчину, рассылавшего непристойные фото несовершеннолетней

Во Владивостоке задержали мужчину, причастного к рассылке сообщений сексуального характера несовершеннолетней, передает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке задержали мужчину, причастного к рассылке сообщений сексуального характера несовершеннолетней, передает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сообщить об опечатке.

Сообщается, что информацию о совершении преступления полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Неизвестный отправлял несовершеннолетней жительнице дальневосточной столицы сообщения с изображениями и предложениями непристойного характера.

Сотрудники регионального УМВД установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран Средней Азии 2003 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке коллег из Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.