В Приморье задержали мужчину, рассылавшего непристойные фото несовершеннолетней

Во Владивостоке задержали мужчину, причастного к рассылке сообщений сексуального характера несовершеннолетней, передает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Сообщается, что информацию о совершении преступления полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Неизвестный отправлял несовершеннолетней жительнице дальневосточной столицы сообщения с изображениями и предложениями непристойного характера.
Сотрудники регионального УМВД установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран Средней Азии 2003 года рождения.
Сотрудники уголовного розыска при поддержке коллег из Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.