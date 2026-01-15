В Омске задержали вора, укравшего велосипед у курьера у магазина

В Омске полиция быстро нашла и задержала молодого человека, укравшего велосипед у девушки-курьера. Инцидент произошёл на проспекте Комарова, где она ненадолго оставила свой транспорт без замка возле магазина, а вернувшись, не обнаружила его на месте. Ущерб от кражи составил 13 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.