В Омске задержали вора, укравшего велосипед у курьера у магазина

В Омске полиция быстро нашла и задержала молодого человека, укравшего велосипед у девушки-курьера. Инцидент произошёл на проспекте Комарова, где она ненадолго оставила свой транспорт без замка возле магазина, а вернувшись, не обнаружила его на месте. Ущерб от кражи составил 13 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер наблюдения, установили, куда уехал злоумышленник. Он добрался на велосипеде до дома на улице Лукашевича и закатил его в подъезд. После поквартирного обхода полиция выявила личность подозреваемого — им оказался 21-летний омич, ранее не раз привлекавшийся к ответственности за мелкие кражи.
Велосипед был изъят и уже возвращён законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже.