Фельдшер и медсестра Богородской ЦРБ пострадали в ДТП в Нижегородской области

Согласно информации, карета скорой медицинской помощи двигалась со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Убедившись, что другие участники дорожного движения пропускают автомобиль СМП, они продолжили движение на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент на пересечение ул. Короленко и ул. Аллеи Ильича (Павлово) выехал легковой автомобиль и столкнулся со скорой.
В результате 37-летний фельдшер и 23-летняя медицинская сестра ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» получили различные повреждения из категории легких.
Расследование несчастного случая взято Гострудинспекцией на контроль.
Напомним, в октябре прошлого года водитель BMW стал виновником похожего ДТП с реанимобилем в Нижнем Новгороде.
Водитель «немца» не предоставил преимущества в движении и столкнулся со служебной машиной, проезжающей регулируемый перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.