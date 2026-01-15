Ричмонд
Фельдшер и медсестра Богородской ЦРБ пострадали в ДТП в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области, 11 января 2026 года во время транспортировки пациента в больницу в ДТП пострадали фельдшер и медсестра Богородской ЦРБ.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, карета скорой медицинской помощи двигалась со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Убедившись, что другие участники дорожного движения пропускают автомобиль СМП, они продолжили движение на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент на пересечение ул. Короленко и ул. Аллеи Ильича (Павлово) выехал легковой автомобиль и столкнулся со скорой.

В результате 37-летний фельдшер и 23-летняя медицинская сестра ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» получили различные повреждения из категории легких.

Расследование несчастного случая взято Гострудинспекцией на контроль.

Напомним, в октябре прошлого года водитель BMW стал виновником похожего ДТП с реанимобилем в Нижнем Новгороде.

Водитель «немца» не предоставил преимущества в движении и столкнулся со служебной машиной, проезжающей регулируемый перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.