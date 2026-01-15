Нижегородец поверил мошенникам и «задекларировал» более 6 млн рублей

По словам мужчины, ему неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Злоумышленники уверяли, что его денежные средства необходимо срочно «задекларировать», и настаивали на выполнении их инструкций. Поверив звонившим, нижегородец собрал все свои сбережения в размере 1 945 000 рублей и 30 000 долларов и передал их курьеру возле одного из домов города. На следующий день мужчина продал свой автомобиль за 2 млн рублей. Эту сумму он также перевел на счет, продиктованный мошенниками, используя банкомат. В итоге общая сумма, которую он отдал злоумышленникам, составила 6 345 000 рублей. В полиции по этому факту уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.