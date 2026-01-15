Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец поверил мошенникам и «задекларировал» более 6 млн рублей

55-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые за несколько дней обманом заставили его расстаться с внушительной суммой денег.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По словам мужчины, ему неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Злоумышленники уверяли, что его денежные средства необходимо срочно «задекларировать», и настаивали на выполнении их инструкций. Поверив звонившим, нижегородец собрал все свои сбережения в размере 1 945 000 рублей и 30 000 долларов и передал их курьеру возле одного из домов города. На следующий день мужчина продал свой автомобиль за 2 млн рублей. Эту сумму он также перевел на счет, продиктованный мошенниками, используя банкомат. В итоге общая сумма, которую он отдал злоумышленникам, составила 6 345 000 рублей. В полиции по этому факту уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что еще одного несовершеннолетнего дроппера осудят в Нижегородской области.