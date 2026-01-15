SHOT: на Камчатке два человека погибли из-за схода снега с крыш

Вторая трагедия была зафиксирована на улице Советской. Там огромный сугроб сорвался с крыши на 60-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Камчатка уже несколько дней находится под ударом стихии. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского снежные завалы выросли до уровня второго этажа. Из-за снежного коллапса в регионе полностью приостановили авиасообщение и отменили пригородные автобусы. Движение транспорта по городским улицам крайне затруднено.