SHOT: на Камчатке два человека погибли из-за схода снега с крыш

В столице Камчатского края жертвами экстремальных погодных условий стали два человека, которые погибли в результате схода снежных масс с крыш зданий. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Первый несчастный случай произошел в частном секторе на улице Макарова. Под снежным завалом оказался 62-летний мужчина. Несмотря на оперативный приезд экстренных служб, спасти его не удалось.
Вторая трагедия была зафиксирована на улице Советской. Там огромный сугроб сорвался с крыши на 60-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Камчатка уже несколько дней находится под ударом стихии. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского снежные завалы выросли до уровня второго этажа. Из-за снежного коллапса в регионе полностью приостановили авиасообщение и отменили пригородные автобусы. Движение транспорта по городским улицам крайне затруднено.