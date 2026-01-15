В Кольцово пьяный дебошир отправился под арест вместо отпуска на Пхукете

Накануне в линейный отдел поступила информация, что при посадке на борт воздушного судна Екатеринбург — Пхукет один из туристов нарушает общественный порядок: 36-летний житель Ямала (который, кстати, прежде проблем с законом не имел) на посадку пришел нетрезвым. Представители авиакомпании отказали ему в перелете, после чего он начал крыть всех окружающих матом и никак не хотел успокоиться. На место вызвали стражей порядка.