Унесенный течением автомобиль достали из реки в Северском районе Кубани

В Северском районе завершили операцию по подъему утонувшего авто.

Источник: t.me/Cheverev

В Северском районе Краснодарского края завершились работы по извлечению легкового автомобиля, который стал жертвой сильного течения в минувшие выходные. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Чеверев.

Инцидент произошел в станице Убинской еще 11 января. Поток воды смыл автомобиль, который пытался пересечь реку Убин. Водитель самостоятельно выбрался и добрался до берега. На место прибыли спасатели, полиция и медики. Из-за сложных условий и уровня воды поднять машину на поверхность удалось лишь спустя несколько дней.

«В ближайшие сутки вновь ожидаются осадки, поэтому еще раз призываю водителей воздержаться от попыток форсировать водные преграды на автомобилях и других видах транспорта!» — призвал в своих соцсетях Алексей Чеверев.