Унесенный течением автомобиль достали из реки в Северском районе Кубани

Инцидент произошел в станице Убинской еще 11 января. Поток воды смыл автомобиль, который пытался пересечь реку Убин. Водитель самостоятельно выбрался и добрался до берега. На место прибыли спасатели, полиция и медики. Из-за сложных условий и уровня воды поднять машину на поверхность удалось лишь спустя несколько дней.