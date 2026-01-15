Женщина погибла и двое пострадали при взрыве газа

Двое других пострадавших с травмами и ожогами доставили в Уссурийскую городскую больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. По сообщению минздрава, пострадвашие получают медицинскую помощь в полном объеме в Уссурийске — транспортировка во Владивосток им не требуется.