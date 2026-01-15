Ричмонд
Женщина погибла и двое пострадали при взрыве газа

Один человек погиб в результате взрыва в частном доме в Уссурийске.

Источник: Прокуратура Приморского края

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Причиной называют нарушение при эксплуатации газового оборудования.

Взрыв разметал дом.

Трагедия произошла на улице Воровского в Уссурийске. Взрыв был такой силы, что дом получил критические повреждения и разрушился практически полностью.

От здания остались лишь фундамент и груда мусора. По предварительным данным момент инциденты в доме находились три человека — две женщины и мужчина.

Спасатели и пожарные прибыли на место взрыва уже через четыре минута после трагедии.

Спасти не удалось.

Они деблокировали из-под завалов троих человек и передали их скорой помощи. Одна женщина, к сожалению, скончалась — медики пытались реанимировать её, но их усилия не увенчались успехом.

Двое других пострадавших с травмами и ожогами доставили в Уссурийскую городскую больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. По сообщению минздрава, пострадвашие получают медицинскую помощь в полном объеме в Уссурийске — транспортировка во Владивосток им не требуется.

Предварительно в доме произошла утечка газа из-за неисправности запорного оборудования.

Разбор завалов продолжается.

Специалисты пожарной охраны потушили возникший на месте взрыва пожар. Сейчас спасатели разбирают завалы — под обломками строения, возможно, ещё находятся люди. На месте работают более 20 специалистов и 5 единиц техники.

Специалисты МЧС и следователи Следкома ведут осмотр места происшествия. Им предстоит выяснить причину взрыва.

Прокуратура указала, что намерена дать всестороннюю правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования в данном доме.