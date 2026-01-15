Мошенники атакуют учеников автошкол в Новосибирске через поддельные сайты

В Новосибирской области выявлена новая схема дистанционного мошенничества, нацеленная на учеников автошкол. Злоумышленники создают поддельные сайты и Telegram-каналы, имитирующие официальные ресурсы, и под видом администраторов или инструкторов выманивают у курсантов коды из СМС или деньги за услуги. Об этом пишет Vn.ru.
Мошенники используют реальные данные автошкол и личную информацию учеников для убедительности. Средняя стоимость курса категории B в Новосибирске — 40−55 тысяч рублей, что делает эту сферу привлекательной для аферистов.
Эксперты советуют не передавать коды доступа, проверять адреса сайтов и оплачивать услуги только по официальным реквизитам. При подозрительной активности нужно сразу обращаться в администрацию автошколы и правоохранительные органы. Возврат средств через фишинговые сайты обычно невозможен, а наказание для мошенников может включать реальные сроки заключения.