Вез на рейсовом автобусе в Молдову: На таможне у гражданина Украины нашли в багаже 6 золотых слитков — драгоценный металл изъяли

Сотрудники таможенного поста Паланка провели проверку автобуса, следовавшего из Украины в Молдову, внутри которого находились 36 пассажиров. С помощью сканера была обнаружена контрабанда — в багаже нашли слитки, предположительно, золота.
Водитель и пассажиры заявили, что перевозят исключительно личные вещи, не требующие декларации. Таможенники провели детальный досмотр транспортного средства и багажа с использованием сканирующей техники. Проверка проводилась совместно с пограничной службой и таможенными органами Украины.
Во время сканирования одна из сумок вызвала подозрения у работников таможни. При физическом осмотре среди одежды были обнаружены шесть слитков золотистого металла разных размеров с надписью «FINE GOLD», предположительно, золото.
Слитки принадлежат 48-летнему гражданину Украины. Они были изъяты и отправлены на экспертизу, после которой будет принято соответствующее законное решение.
