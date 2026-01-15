В Башкирии рабочего насмерть засыпало грунтом

Трагедия произошла на улице Гастелло. Бригада копала траншею для водопровода. Пока один рабочий ушел включить генератор по просьбе мастера, произошел обвал. Стена траншеи глубиной 2,3 метра рухнула и похоронила под землей мастера. Несмотря на то, что его достали спасатели МЧС, медики уже не смогли ему помочь.