В Башкирии рабочего насмерть засыпало грунтом

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели работника в Стерлитамаке. Напомним, 48-летний мастер одной из местных компаний погиб 28 августа прошлого года.
Трагедия произошла на улице Гастелло. Бригада копала траншею для водопровода. Пока один рабочий ушел включить генератор по просьбе мастера, произошел обвал. Стена траншеи глубиной 2,3 метра рухнула и похоронила под землей мастера. Несмотря на то, что его достали спасатели МЧС, медики уже не смогли ему помочь.
Как установили инспекторы, на момент работ состояние стенок траншеи не проверили и не укрепили их. Руководитель инспекции Татьяна Астрелина пояснила, что к трагедии привело нарушение мер безопасности, которые были прописаны в документах, и плохая организация работ на месте. Материалы расследования передали следователям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.