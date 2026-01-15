Ричмонд
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб и еще трое ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За минувшие сутки в результате ударов киевских боевиков погиб один мирный житель, трое пострадали», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, в Новой Маячке вследствие атаки БПЛА по грузовому автомобилю погиб один человек, его личность устанавливается. Ранения получили мирные жители в Каховке, Бехтерах и Великих Копанях.

