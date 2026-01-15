В Красноярском крае сын убил отца из-за надписи на снегу

В Ужурском районе Красноярского края 23-летний местный житель совершил убийство своего отца, неправильно истолковав романтическое послание на снегу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Инцидент произошел 10 января. По версии следствия, молодой человек подошел к отцу сзади и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
В ходе допросов выяснились необычные подробности мотива преступления. В день трагедии родители подозреваемого занимались уборкой во дворе. Мать молодого человека написала пальцем на заснеженном багажнике семейного автомобиля слово «люблю» и нарисовала сердечко.
Надпись на снегу спровоцировала у молодого человека приступ паранойи. Из-за психического расстройства он решил, что отец оставил это слово как знак скорой расправы над ним, и нанес удар первым. Мать обвиняемого подтвердила, что ее сын ранее лечился от психического заболевания и в последнее время постоянно подозревал родителей в желании лишить его жизни.
Суд принял решение заключить молодого человека под стражу. При выборе меры пресечения учитывалась просьба матери об аресте сына ради ее безопасности.