В Красноярском крае сын убил отца из-за надписи на снегу

Надпись на снегу спровоцировала у молодого человека приступ паранойи. Из-за психического расстройства он решил, что отец оставил это слово как знак скорой расправы над ним, и нанес удар первым. Мать обвиняемого подтвердила, что ее сын ранее лечился от психического заболевания и в последнее время постоянно подозревал родителей в желании лишить его жизни.