В Уфе ожидают подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу зимы

За неделю в столице Башкирии зафиксировали более 6 тысяч случаев ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

На прошедшей неделе в Уфе резко выросло число заболевших простудой и гриппом. За семь дней зарегистрировали более шести тысяч случаев острых респираторных инфекций. Такие данные озвучили на совещании в городской администрации.

Также среди жителей столицы Башкирии за неделю выявили чуть больше 600 случаев коронавируса. Особую тревогу вызывает ситуация с детьми. На их долю пришлось 42% от общего числа заболевших гриппом.

По прогнозам медиков, общий рост заболеваемости продолжится в январе и феврале.

