В Уфе ожидают подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу зимы

На прошедшей неделе в Уфе резко выросло число заболевших простудой и гриппом. За семь дней зарегистрировали более шести тысяч случаев острых респираторных инфекций. Такие данные озвучили на совещании в городской администрации.
Также среди жителей столицы Башкирии за неделю выявили чуть больше 600 случаев коронавируса. Особую тревогу вызывает ситуация с детьми. На их долю пришлось 42% от общего числа заболевших гриппом.
По прогнозам медиков, общий рост заболеваемости продолжится в январе и феврале.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.