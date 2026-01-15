В Минске мужчина из-за увольнения поджег квартиру, в которой жил, и уехал

Сотрудниками уголовного розыска милиции был задержан 32-летний житель Осиповичей, который поджег квартиру в Минске. Выяснилось, что белорус вместе с бригадой работал на минскую организацию, проживая в квартире, предоставленной нанимателем. Однако между ними через какое-то время возникли разногласия и трудовые отношения были прекращены.