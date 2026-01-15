В Минске мужчина из-за увольнения поджег квартиру, в которой жил, и уехал. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками уголовного розыска милиции был задержан 32-летний житель Осиповичей, который поджег квартиру в Минске. Выяснилось, что белорус вместе с бригадой работал на минскую организацию, проживая в квартире, предоставленной нанимателем. Однако между ними через какое-то время возникли разногласия и трудовые отношения были прекращены.
«Покидая съемное жилье последним, фигурант с помощью бумаги поджег кровать в одной из комнат, в результате чего произошел пожар. Затем мужчина уехал из города, однако впоследствии был установлен и задержан», — озвучили подробности в милиции.
И уточнили, что причиненный ущерб составил более 20 000 рублей. Никто из соседей, а также их имущество не пострадали. В отношении белоруса было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Ему необходимо будет возместить ущерб.
