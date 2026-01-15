Жуткая авария в Молдове: Женщина за рулем погибла, выехав на встречку — ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой

Смертельное ДТП произошло на трассе по направлению к Новым Аненам 14 января.
По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, которым управлял 35-летний мужчина.
Водитель легкового автомобиля, 61-летняя женщина, погибла на месте.
Обстоятельства аварии выясняются.
