Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии родились первые двойняшки 2026 года

В семье Бадритдиновых на свет появились мальчик и девочка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зарегистрировали рождение первых двойняшек в этом году. Это радостное событие произошло в Белорецке.

У супругов Фангиза и Айсылу Бадритдиновых родились сразу двое детей — мальчик и девочка. Родители дали им имена Алим и Айлина. Как отметил председатель Госкомитета юстиции республики Владимир Спеле, новорожденные стали третьим и четвертым ребенком в семье.

Он поздравил родителей, пожелал им большого счастья, удачи и спокойной семейной жизни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.