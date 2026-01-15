В Башкирии родились первые двойняшки 2026 года

В Башкирии зарегистрировали рождение первых двойняшек в этом году. Это радостное событие произошло в Белорецке.
У супругов Фангиза и Айсылу Бадритдиновых родились сразу двое детей — мальчик и девочка. Родители дали им имена Алим и Айлина. Как отметил председатель Госкомитета юстиции республики Владимир Спеле, новорожденные стали третьим и четвертым ребенком в семье.
Он поздравил родителей, пожелал им большого счастья, удачи и спокойной семейной жизни.
