В Воронежской области подожгли почту, чтобы скрыть кражу 60 млн рублей

В Семилукском районе Воронежской области раскрыто крупное хищение из почтового отделения. Руководитель филиала и ее брат похитили около 60 миллионов рублей, после чего попытались замести следы с помощью поджога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Подозреваемую задержали при попытке выехать в Московскую область: в ее автомобиле оперативники обнаружили более 2 миллионов рублей. Вскоре был задержан и ее брат, в транспортном средстве которого нашли еще около 37 миллионов рублей. Мужчина уже дал признательные показания.
По версии следствия, криминальную схему предложил брат сотрудницы почты. Родственники дождались момента, когда в здании никого не будет, и похитили почти 60 миллионов рублей, упаковав их в чемодан. Чтобы уничтожить улики, на следующее утро мужчина поджег в помещении счетчик банкнот и часть купюр. Несмотря на попытки скрыть следы кражи, полиция оперативно установила виновных.
Следователи ОМВД России по Семилукскому району возбудили уголовные дела по фактам кражи в особо крупном размере и умышленного уничтожения имущества. По решению суда оба фигуранта заключены под стражу на время проведения следственных действий.