Двое жителей Башкирии признались в убийстве и похищении лошади

В Башкирии двое мужчин убили и украли лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
С заявлением в полицию обратился 59-летний житель деревни Рыскужино. Он рассказал, что нашел останки своей лошади в лесу, примерно в трех километрах от села.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин 43 и 52 лет из соседней деревни. Они отправились на охоту на квадроцикле, увидели в лесу табун и решили застрелить одну из лошадей. После этого они привезли сани, погрузили на них разделанную тушу и увезли к себе домой.
— Подозреваемые во всем признались. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Мужчинам запретили покидать место жительства до окончания следствия, — добавили в МВД.
