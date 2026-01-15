Двое жителей Башкирии признались в убийстве и похищении лошади

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин 43 и 52 лет из соседней деревни. Они отправились на охоту на квадроцикле, увидели в лесу табун и решили застрелить одну из лошадей. После этого они привезли сани, погрузили на них разделанную тушу и увезли к себе домой.