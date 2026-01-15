Ричмонд
Над территорией Башкирии уничтожили три БПЛА

В Башкирии сняли режим «Беспилотной опасности».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отменили режим «Беспилотной опасности», который действовал с утра 15 января. Ограничение было связано с угрозой атаки беспилотников. В течение дня средствами ПВО над территорией республики были перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны России.

Ранее жителям региона рекомендовали быть осторожными, по возможности не выходить на открытые пространства и не подходить к окнам. Сейчас эти рекомендации сняты.

Также в течение дня 15 января на территории Башкирии наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

