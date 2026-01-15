Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела о гибели сотрудников ДПС в Москве был под влиянием кол-центра

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о взрыве на Елецкой улице в Москве, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, Павел Голубенко находился под воздействием сотрудников кол-центра. Об этом сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе изучения личности Голубенко была установлена его личная страница в социальной сети “ВКонтакте”, на которой он публиковал множество материалов об игре Stalker, в том числе про оружие. Анализ переписки свидетельствует о том, что фигурант находился под воздействием так называемого кол-центра», — рассказала она в интервью «МК».

По ее словам, также выявлен sim-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки Голубенко. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). «Трое лиц привлечены к уголовной ответственности и арестованы», — добавила Куликова.

Следователи обнаружили переводы третьим лицам у фигуранта, сообщила Куликова.

«Следователями столичного СК было установлено наличие кредитных обязательств и переводов третьим лицам, в настоящее время сведения проверяются», — рассказала она.

Куликова также сообщила, что установлены так называемые дропы, через которых по указанию «кол-центров» шли денежные переводы. «По следам преступления были выделены материалы, и в следственном управлении СК в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — добавила она.