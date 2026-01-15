Фигурант дела о гибели сотрудников ДПС в Москве был под влиянием кол-центра

«В ходе изучения личности Голубенко была установлена его личная страница в социальной сети “ВКонтакте”, на которой он публиковал множество материалов об игре Stalker, в том числе про оружие. Анализ переписки свидетельствует о том, что фигурант находился под воздействием так называемого кол-центра», — рассказала она в интервью «МК».