Фигурант дела о гибели сотрудников ДПС в Москве был под влиянием кол-центра

«В ходе изучения личности Голубенко была установлена его личная страница в социальной сети “ВКонтакте”, на которой он публиковал множество материалов об игре Stalker, в том числе про оружие. Анализ переписки свидетельствует о том, что фигурант находился под воздействием так называемого кол-центра», — рассказала она в интервью «МК».
По ее словам, также выявлен sim-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки Голубенко. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). «Трое лиц привлечены к уголовной ответственности и арестованы», — добавила Куликова.
Следователи обнаружили переводы третьим лицам у фигуранта, сообщила Куликова.
«Следователями столичного СК было установлено наличие кредитных обязательств и переводов третьим лицам, в настоящее время сведения проверяются», — рассказала она.
Куликова также сообщила, что установлены так называемые дропы, через которых по указанию «кол-центров» шли денежные переводы. «По следам преступления были выделены материалы, и в следственном управлении СК в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — добавила она.