Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения

ГЕНИЧЕСК, 15 янв — РИА Новости. Имущество обвиняемых на сумму свыше 500 миллионов рублей арестовано с 2023 года в ходе работы следователей по возмещению причиненного преступлениями ущерба в Херсонской области, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления СК РФ генерал-майор юстиции Дмитрий Маликов.

Источник: © РИА Новости

«Ведомством в ходе предварительного следствия ведется планомерная работа по возмещению причиненного преступлениями ущерба. В результате с 2023 года наложен арест на имущество, денежные средства и ценности обвиняемых в размере свыше 500 миллиардов рублей», — сказал Маликов.

Управление было создано в октябре 2022 года.

В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России. По словам его главы Александра Бастрыкина, за это время бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей.