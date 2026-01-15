Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения

«Ведомством в ходе предварительного следствия ведется планомерная работа по возмещению причиненного преступлениями ущерба. В результате с 2023 года наложен арест на имущество, денежные средства и ценности обвиняемых в размере свыше 500 миллиардов рублей», — сказал Маликов.
Управление было создано в октябре 2022 года.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России. По словам его главы Александра Бастрыкина, за это время бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей.