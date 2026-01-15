В Волгоградской области женщину осудили за финансирование террористов

Суд установил, что с января 2020-го по март 2021 года жительница Палласовского района Волгоградской области Х. М. Абдуллоева 15 раз перечисляла деньги члену международной террористической организации. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).