Дистанционные мошенники переходят на подзабытую схему отъёма денег

Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях или менеджерах и делают рассылку всем контактам с просьбой занять денег. В Уссурийске от такой мошеннической схемы пострадали две женщины, работающие в одной организации. Займы у них просили от лица третьей коллеги. Одна заняла 12 тысяч рублей, другая — 6 800 рублей. Позднее выяснилось, что коллега в деньгах не нуждается, а её аккаунт оказался взломан неустановленным лицом. Его пытаются установить в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).