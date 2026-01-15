Ричмонд
Дистанционные мошенники переходят на подзабытую схему отъёма денег

Мошенники возрождают подзабытую на фоне более новых сценариев схему дистанционного выманивания денег у жертвы под видом знакомого человека, просящего деньги в долг, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях или менеджерах и делают рассылку всем контактам с просьбой занять денег. В Уссурийске от такой мошеннической схемы пострадали две женщины, работающие в одной организации. Займы у них просили от лица третьей коллеги. Одна заняла 12 тысяч рублей, другая — 6 800 рублей. Позднее выяснилось, что коллега в деньгах не нуждается, а её аккаунт оказался взломан неустановленным лицом. Его пытаются установить в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция рекомендует при получении просьбы о займе от знакомого позвонить ему и спросить, действительно ли он обратился с такой просьбой. Также должны насторожить неизвестные реквизиты, номера карт, предлагаемые для перевода, особенно если они не привязаны к имени просящего, тем более — ссылки на сомнительные ресурсы и платёжные сервисы, по которым предлагается выполнить перевод.