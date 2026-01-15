В аэропорту Калининграда задержали более 10 рейсов из-за тумана

Под задержку попали вылеты в Москву и Самару. Не могут вовремя приземлиться самолеты, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Минска, Кирова и Самары. Администрация аэропорта предупредила пассажиров об изменениях в расписании из-за неблагоприятных погодных условий и попросила уточнять информацию о своих рейсах на сайте, через call-центр или в авиакомпаниях.