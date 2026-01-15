Трое жителей Кудымкара предстанут перед судом за мошенничество с грантом

Один из обвиняемых также совершил хищение денежных средств одного из банков в сумме свыше 1,6 млн руб. Для этого он получил кредит на банковскую карту третьего лица, не осведомленного о преступных намерениях, не имея цели в дальнейшем исполнять обязательства перед банком. Кроме того, злоумышленник поручил неосведомленному лицу изготовить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств.