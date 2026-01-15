Бывшему замминистра транспорта Чалику продлили домашний арест по делу о растрате

В феврале 2025 года Игоря Чалика отправили под домашний арест. На допросе он не стал отрицать факт получения премий, но не согласился с тем, что завышал их незаконно. В мае того же года у бывшего замминистра арестовали имущество общей стоимостью около 100 млн руб.