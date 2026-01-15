В Пермском крае сына будут судить за жестокое обращение с матерью-инвалидом

Житель Александровска в течение нескольких месяцев систематически избивал свою мать, которая имеет первую группу инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба Александровского городского суда.
Следствие установило, что 37-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем, наносил удары пожилой женщине руками, ногами, а также использовал костыль и кухонный ковш. Сын бросал в мать предметы и толкал.
В результате его действий женщина получала побои и испытывала физические страдания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
Первое рассмотрение дела по существу Александровским городским судом назначено на 21 января.