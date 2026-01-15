В Пермском крае сына будут судить за жестокое обращение с матерью-инвалидом

В результате его действий женщина получала побои и испытывала физические страдания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.