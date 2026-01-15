Лес рубят — головы летят. За что задержан директор «Куршской косы» Калина

Парку, признанному объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. Это вызвало широкий общественный резонанс, а расследование наверняка войдет в топ самых громких событий недавно начавшегося года. Рассказываем, что известно о директоре нацпарка.
Суть дела.
Первые всполохи этого пожара появились еще в октябре 2025 года. Тогда сообщалось об обысках в дирекции нацпарка из-за незаконченного строительства велодорожки. В декабре 2025 года во время радиоинтервью директор нацпарка Анатолий Калина заявил, что нацпарк «Куршская коса» собрался достраивать велодорожку из неких собственных внебюджетных средств, поскольку федеральное финансирование уже израсходовано, однако объект в процессе подорожал как минимум на 30%.
Но теперь в поле внимания правоохранителей иная деятельность Калины. Он был задержан 14 января 2026 года. По данным следствия, директор парка со своими знакомыми вырубил свыше 150 куб. м. деревьев на площади около 1 га. На территории вырубки он планировал построить туристический комплекс.
«Используя свое служебное положение, обеспечил беспрепятственный проезд на территорию национального парка специализированной техники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза срубленной древесины и выравнивания участка», — говорится в релизе Следкома.
Максимальное наказание по ч. 3 ст. 260 УК РФ составляет штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до 7 лет.
Накануне в региональном отделении «Единой России» сообщили, что намерены приостановить статус сторонника Калины после его задержания до решения суда.
Былые пригрешения.
До ареста в январе 2026-го, имя Анатолия Калины неоднократно всплывало в новостях, связанных со спорами касательно руководства и застройки национального парка. Основные претензии и громкие разбирательства:
Так, реализация ключевого проекта — «Куршской велотрассы» — была омрачена постоянными скандалами из-за систематического несоблюдения сроков. В октябре 2025 года полиция инициировала проверку документации, принадлежащей подрядчику (ООО «ПСК ЛУЧ»). Администрация парка подавала судебные иски к компаниям-исполнителям из-за ненадлежащего качества выполненных работ и возникших простоев, объясняемых «высоким уровнем подземных вод», хотя общественные деятели связывали задержки с неэффективным управлением.
Калина регулярно подвергался критике за позицию руководства парка в вопросах строительства прибрежных зон. В периоде 2024−2025 годов активно обсуждались планы возведения новых туристических объектов и комплексов апартаментов в пределах поселков Рыбачий и Лесной. Экологи и представители ЮНЕСКО выражали беспокойство, полагая, что масштабные строительные работы могут нанести вред уникальному ландшафту и негативно повлиять на пути миграции птиц.
Критиковали Калину и за сстематическое увеличение стоимости посещения парка, которое вызывало недовольство у жителей Калининградской области. С апреля 2025 года стоимость входного билета для одного человека увеличилась до 400 рублей. Сам Калина обосновывал это необходимостью уменьшения антропогенного воздействия, однако критики утверждали об отсутствии прозрачности в вопросах распределения полученных средств.
Что дальше?
Разразившийся скандал вокруг Анатолия Калины вызвал бурную реакцию в обществе и политических кругах. Экологические организации и местные жители выражают крайнюю обеспокоенность произошедшим, подчеркивая, что вырубка деревьев в национальном парке, являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, наносит непоправимый ущерб уникальной экосистеме Куршской косы. Многие призывают к самому строгому наказанию для виновных и требуют проведения тщательного расследования всех обстоятельств дела.
В региональном парламенте также звучат призывы к немедленному проведению депутатской проверки деятельности национального парка «Куршская коса». Депутаты намерены выяснить, насколько эффективно осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств и соблюдением природоохранного законодательства. Не исключено, что по итогам проверки будут инициированы кадровые перестановки в руководстве парка.
Политическая карьера Анатолия Калины, судя по всему, поставлена под вопрос. Приостановление членства в «Единой России» является серьезным ударом по его репутации и может привести к исключению из партии. В случае обвинительного приговора суда, Калина лишится депутатского мандата и возможности занимать государственные должности.
Тем временем, следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего. Правоохранительные органы изучают документацию национального парка, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. Не исключено, что в ходе расследования будут выявлены и другие эпизоды незаконной деятельности, связанные с использованием природных ресурсов Куршской косы. Скандал вокруг директора нацпарка становится серьезным испытанием для региональной власти и правоохранительной системы.