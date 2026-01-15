Лес рубят — головы летят. За что задержан директор «Куршской косы» Калина

Первые всполохи этого пожара появились еще в октябре 2025 года. Тогда сообщалось об обысках в дирекции нацпарка из-за незаконченного строительства велодорожки. В декабре 2025 года во время радиоинтервью директор нацпарка Анатолий Калина заявил, что нацпарк «Куршская коса» собрался достраивать велодорожку из неких собственных внебюджетных средств, поскольку федеральное финансирование уже израсходовано, однако объект в процессе подорожал как минимум на 30%.