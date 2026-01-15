Ричмонд
Кремль призвал не допустить повторения трагедии в роддоме Новокузнецка

Гибель младенцев в роддоме — трагедия, необходимо принять меры, чтобы произошедшее в Новокузнецке не повторилось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас очень важно принять соответствующие меры», — сказал Песков. Он подчеркнул, что также важно выяснить причины смерти детей в новокузнецком роддоме.

Кремль глубоко соболезнует родителям, потерявшим своих детей, добавил Дмитрий Песков.

На этой неделе стало известно, что за новогодние праздники в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев. Роддом объявил о приостановке госпитализации из-за карантина по ОРВИ. Главврач больницы отстранен от должности. СКР расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Суд планирует принять решение о мере пресечения для главного врача Виталия Хераскова, а также завотделения реанимации Алексея Эмиха.

