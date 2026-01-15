Кремль призвал не допустить повторения трагедии в роддоме Новокузнецка

«Сейчас очень важно принять соответствующие меры», — сказал Песков. Он подчеркнул, что также важно выяснить причины смерти детей в новокузнецком роддоме.
Кремль глубоко соболезнует родителям, потерявшим своих детей, добавил Дмитрий Песков.
На этой неделе стало известно, что за новогодние праздники в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев. Роддом объявил о приостановке госпитализации из-за карантина по ОРВИ. Главврач больницы отстранен от должности. СКР расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Суд планирует принять решение о мере пресечения для главного врача Виталия Хераскова, а также завотделения реанимации Алексея Эмиха.