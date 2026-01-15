В Челнах водитель «КАМАЗа» сбил ребенка во дворе и скрылся с места ДТП

В Набережных Челнах случилось ДТП: восьмилетний мальчик попал под колеса «КАМАЗа». Ребенка срочно доставили в травматологическое отделение Камского детского медцентра.
ЧП случилось около дома 19/01. По предварительной версии, 52 летний водитель грузовика ехал по дворовой территории и не рассчитал скорость. В какой то момент «КАМАЗ» наехал на ребенка — в тот момент мальчик стоял на куче сваленного снега.
Но самое возмутительное — после ДТП водитель не остановился, чтобы помочь, а просто скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают нарушителя.