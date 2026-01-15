Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году мы выявили 8186 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 898 граждан совершили данное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. По статистике в среднем мы выявляем более 20 нетрезвых водителей ежедневно», — сказал Борисенко.

По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.

Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.