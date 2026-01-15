В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.