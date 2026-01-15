В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей

«В прошлом году мы выявили 8186 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 898 граждан совершили данное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. По статистике в среднем мы выявляем более 20 нетрезвых водителей ежедневно», — сказал Борисенко.
По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.
Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.