В Новосибирской области за диверсии на объектах связи арестованы семь человек

По данным следствия, преступная деятельность началась в ноябре прошлого года. Двое подростков получили в мессенджере задание от анонимного заказчика, после чего привлекли к совершению диверсий пятерых своих знакомых. Участники группы успели совершить два поджога оборудования для цифровой связи в Куйбышевском районе Новосибирской области, прежде чем их деятельность была пресечена правоохранительными органами.