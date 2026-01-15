В Новосибирской области за диверсии на объектах связи арестованы семь человек

Семь жителей Новосибирской области, среди которых четверо несовершеннолетних, стали фигурантами уголовных дел о диверсиях. Группа занималась поджогами объектов сотовой связи по заданию анонимных кураторов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным следствия, преступная деятельность началась в ноябре прошлого года. Двое подростков получили в мессенджере задание от анонимного заказчика, после чего привлекли к совершению диверсий пятерых своих знакомых. Участники группы успели совершить два поджога оборудования для цифровой связи в Куйбышевском районе Новосибирской области, прежде чем их деятельность была пресечена правоохранительными органами.
Сейчас все семь задержанных находятся под арестом. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и личности организаторов, курировавших поджоги.