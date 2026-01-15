Переломы от носа до пяток. Как мужчина выжил, упав с 32-го этажа

Его состояние оценили как удовлетворительное, выписали с положительной динамикой. Функции повреждённых конечностей возвращаются, боль от полученных травм ушла. Нижегородские врачи говорят, что подобный прецедент у них первый, и всё потому, что при чудовищном ударе у пациента не пострадал мозг и практически не пострадали внутренние органы. Если с 32-го этажа можно удачно упасть, то этот как раз тот случай.