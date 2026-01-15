Переломы от носа до пяток. Как мужчина выжил, упав с 32-го этажа

Кто-то сверху за парнем присматривает, шутят доктора. О чуде рассказывает nn.aif.ru.
Собирали по кусочкам.
ЧП на стройке случилось 21 ноября 2025 года: рабочий выпал с высоты 32-го этажа и, пролетев 20 этажей, оказался на лесах на уровне 12-го.
Скорая помощь доставила молодого мужчину в областную клиническую больницу имени Семашко без сознания. Дальше сложного пациента приняла бригада врачей: травматолог, хирург, нейрохирург, анестезиолог.
Полученные травмы медики условно назвали большим переломом от носа до пяток. У мужчины пострадали кости лица, нос, рёбра, треснули со смещением правая и левая плечевая кости, а также седалищная кость и правая голень, сообщало медицинское информационное агентство «Стационар-пресс». Разорвалось одно лёгкое, в плевральной полости оказались воздух и кровь…
Больной перенёс несколько операций остеосинтеза. Доктора областной больницы возвращали смещённые костные отломки в правильное положение и фиксировали их.
«Сверху на ним кто-то присматривает».
На рентгеновских снимках даже неспециалисту видно, сколько кропотливой работы было у медиков. «Мужчину с 32-го этажа» вели заведующий травматологическим отделением для больных с сочетанной травмой Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко Артём Красильников, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с сочетанной травмой Татьяна Галанина, нейрохирург Дарья Бокарева, травматолог Евгений Кучеров.
Перед Новым годом больной отправился домой.
Его состояние оценили как удовлетворительное, выписали с положительной динамикой. Функции повреждённых конечностей возвращаются, боль от полученных травм ушла. Нижегородские врачи говорят, что подобный прецедент у них первый, и всё потому, что при чудовищном ударе у пациента не пострадал мозг и практически не пострадали внутренние органы. Если с 32-го этажа можно удачно упасть, то этот как раз тот случай.
А кости — они срастаются.
