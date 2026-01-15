В Симферополе 12 иностранцев нарушили миграционное законодательство

В Симферополе 12 иностранцев задержали за нарушения миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Полицейские, а также сотрудники ДПС и Росгвардии прибыли на территорию оптового рынка «Крымский Привоз». Они проверили торговые точки, ангарные помещения, а также хранилища и машины.
«Полицейские установили 12 приезжих из ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении.
На этих людей составили 18 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 33 тысячи рублей. Троих иностранцев принудительно выдворят из России. Им запретят въезд на 5 и 10 лет.
«Один иностранец, уклонившийся от самостоятельного выезда, будет депортирован», — рассказали в полиции.