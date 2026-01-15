Британец снимал видео, хвастаясь награбленным, и был арестован

Следствие установило, что угнанные автомобили часто перемещались в составе конвоев на высокой скорости. В ряде случаев транспортные средства попадали в аварии. В одном из эпизодов, произошедшем 11 сентября 2023 года в городе Колн, был угнан Volkswagen Tiguan стоимостью около £35 тысяч. Позднее автомобиль был брошен после полицейской погони, а его аудиосистема стоимостью £2500 демонтирована.