После ЧП в Сыктывкаре госпитализировали восемь человек

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Восемь человек оказались в больницах Республики Коми после происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Всего пострадали девять человек, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Источник: РИА "Новости"

«Девять пострадавших, один от госпитализации отказался. Получается, из них восемь. Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых — в Эжвинскую горбольницу. На месте происшествия работало 10 бригад скорой помощи, из них две реанимационные, и на данный момент еще одна бригада дежурит на всякий случай», — сообщила собеседница агентства.