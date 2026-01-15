Воронежских подростков, избивших таксиста, отправили под домашний арест

В Воронеже двоих подростков 16 и 17 лет, издевавшихся над таксистом, отправили под домашний арест, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 8 января водитель такси стал жертвой жестокости двух парней на улице Ключникова. 30-летнего мужчину, который привез по адресу одного из фигурантов, избили, ограбили и выкинули на мороз раздетым, он попал в больницу, а потом написал заявление в полицию. К тому же, один из подростков угнал такси пострадавшего. Случай прогремел на всю страну.