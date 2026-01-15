До 12 лет тюрьмы грозит троим грабителям из Воронежа

Стражи порядка задержали подозреваемых по месту их проживания. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж в особо крупном размере». Каждому из фигурантов грозит до 12 лет тюрьмы.