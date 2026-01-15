Ричмонд
До 12 лет тюрьмы грозит троим грабителям из Воронежа

Подельники силой забрали у мужчины цепочку и крестик общей стоимостью 1,9 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 13 января в подъезде дома по улице Южно-Моравская в Воронеже трое мужчин напали на потерпевшего, силой забрав у него ювелирные изделия. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Общая стоимость похищенного составляет примерно 1,9 миллиона рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемых по месту их проживания. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж в особо крупном размере». Каждому из фигурантов грозит до 12 лет тюрьмы.