В центре Калининграда у маршрутки на ходу отлетело колесо

ЧП случилось в районе КГТУ.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на проспекте Мира у маршрутки на ходу отлетело колесо. Инцидент случился в четверг, 15 января, сообщили «Клопс» очевидцы происшествия.

Авария произошла в районе перекрёстка с Советским проспектом. На подъезде к пересечению колесо микроавтобуса сорвалось с креплений и покатилось в сторону площади Победы. Поскольку машин в это время на улице было мало, другие автомобили не получили каких-либо повреждений.

В компании-перевозчике редакции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли механики, колесо вернули, маршрутку не пришлось даже снимать с линии.