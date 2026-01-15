В центре Калининграда у маршрутки на ходу отлетело колесо

Авария произошла в районе перекрёстка с Советским проспектом. На подъезде к пересечению колесо микроавтобуса сорвалось с креплений и покатилось в сторону площади Победы. Поскольку машин в это время на улице было мало, другие автомобили не получили каких-либо повреждений.