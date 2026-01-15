Ричмонд
В Крыму перевернулся рейсовый автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«Сегодня в селе Знаменка Красногвардейского района произошло опрокидывание рейсового микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек», — сказано в сообщении.

Для ликвидации последствий привлечены 15 человек и пять единиц техники. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.