В Крыму перевернулся рейсовый автобус

«Сегодня в селе Знаменка Красногвардейского района произошло опрокидывание рейсового микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек», — сказано в сообщении.
Для ликвидации последствий привлечены 15 человек и пять единиц техники. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.