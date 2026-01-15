Екатеринбуржца арестовали по делу об убийстве мужчины с головой в пакете на Шарташе

Как ранее сообщили в СУ СКР по Свердловской области, погибший 47-летний местный житель пропал 6 января. По версии следствия, в тот день мужчина пришел в квартиру к своему знакомому Сергею Коту на улице Тверитина. Во время употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого Кот нанес жертве несколько ударов в голову. От полученных травм мужчина скончался.