СМИ: бундесвер на фоне скандала начал чистки в элитном подразделении десантных войск

Чистки в армии начались после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, экстремистским поведением и злоупотреблением алкоголем и наркотиками, которые продолжались в 26-м полку много лет. Канал Al Mayadeen отмечает, что 26-й парашютно-десантный полк, насчитывающий около 1700 солдат, считается одним из самых престижных подразделений бундесвера. Он был задействован в таких миссиях, как «эвакуация и зарубежные операции в Афганистане, Мали и Судане».
На сегодняшний день из воздушно-десантных войск уволено девять военнослужащих, в том числе командир полка Оливер Хенкель, и возбуждены еще четыре дела об увольнении, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на слова инспектора сухопутных войск, генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга. Бундесвер в общей сложности просил уволить 19 военнослужащих.
Проверки в армии продолжаются. Сейчас из 55 обвиняемых 26 находятся под следствием, а в 18 случаях уже были применены дисциплинарные меры, уточняет европейское издание Euronews*. По сведениям издания, к среде военная прокуратура рассмотрела 20 дел, два из которых привели к судебным дисциплинарным разбирательствам. В 16 случаях дела были переданы в соответствующую гражданскую прокуратуру, а в 17 случаях был наложен запрет на работу.
Фройдинг заявил, что такое поведение в армии недопустимо, тем более в элитных войсках. Томас Рёвекамп, председатель Комитета по обороне в бундестаге, считает, что скандал наносит ущерб репутации бундесвера далеко за пределами пострадавшего Цвайбрюккена.
Генеральный инспектор бундесвера, генерал Карстен Бройер в среду заверил, что «все возможные правонарушения будут последовательно пресекаться», и предупредил, что офицеры, закрывающие глаза на такие инциденты, не могут оставаться командирами, пишет Euronews*.
Как напоминает издание, проблемы в элитных подразделениях бундесвера не ограничиваются Цвайбрюккеном. Аналогичная ситуация наблюдалась в Командовании специальных сил (KSK) в Кальве. По данным бундестага, с 2017 по 2021 год было рассмотрено около 50 дел, связанных с ультраправыми экстремистами в этом подразделении. В итоге несколько солдат были уволены, другие — переведены, а одна рота — полностью расформирована.
Euronews* полагает, что в обоих случаях прослеживается параллель: изолированные подразделения, высокая физическая и психологическая нагрузка, ярко выраженное элитное сознание и культура, в которой лояльность к группе ставится выше формальных правил.
