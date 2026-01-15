СМИ: бундесвер на фоне скандала начал чистки в элитном подразделении десантных войск

Проверки в армии продолжаются. Сейчас из 55 обвиняемых 26 находятся под следствием, а в 18 случаях уже были применены дисциплинарные меры, уточняет европейское издание Euronews*. По сведениям издания, к среде военная прокуратура рассмотрела 20 дел, два из которых привели к судебным дисциплинарным разбирательствам. В 16 случаях дела были переданы в соответствующую гражданскую прокуратуру, а в 17 случаях был наложен запрет на работу.