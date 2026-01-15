Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину

По словам следователя, предварительно установлено, что с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года сотрудники горбольницы № 1 и сотрудники детской клинической больницы имени профессора Малаховского ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинских услуг и проведению родоразрешений. В связи с этим «из-за неосторожности каждого из сотрудников» наступила смерть девяти новорожденных.
«Обвиняемым является Херасков Виталий… Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Допрошенный в качестве обвиняемого Херасков вину в инкриминированном ему обвинении не признал», — сказал следователь, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следствие настаивает на избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.