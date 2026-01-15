Ричмонд
В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

САМАРА, 15 января. /ТАСС/. Три человека пострадали, двое спасены и двадцать эвакуировались при пожаре в многоквартирном доме в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Источник: РИА "Новости"

«15 января в 10:55 [09:55 мск] поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Самара, Промышленный район, улица Силина, 14. В результате пожара погибших нет, пострадали три человека (две женщины и один мужчина)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два человека были спасены. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 20 человек.

По данным ГУ МЧС, в квартире жилого дома горели домашние вещи на площади 30 кв. м. Причина возгорания устанавливается. Пожар был ликвидирован в 12:36 (11:36 мск).