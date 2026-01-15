В Приморье после смерти женщины при взрыве газа завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту смерти женщины, погибшей при разрушении дома после взрыва газа в Уссурийске, возбуждено в Приморском крае. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.